На Кубани в I полугодии 2018 г. число малых предприятий выросло на 6 тысяч

В Краснодарском крае в первом полугодии 2018 года появилось 6 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса, сегодня в регионе насчитывается более 300 тыс. предпринимателей. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Швец.

«До триллиона рублей вырос и оборот предприятий. Сами предприниматели наращивают инвестиционную активность в основной капитал», — отметил заместитель главы Кубани, слова которого цитирует пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, Фонд микрофинансирования по итогам первого полугодия выдал кубанским предпринимателям более 362 млн рублей, положительное решение получили более 250 заявок. Большая часть микрозаймов приходится на предприятия сельского хозяйства и небольшие промышленные предприятия.

Гарантийный фонд Краснодарского края рассчитывает в 2018 году выдать более 1 млрд рублей, что позволит бизнесу дополнительно привлечь свыше 2,5 млрд рублей в виде кредитных ресурсов.