Ещё
На Кубани в I полугодии 2018 г. число малых предприятий выросло на 6 тысяч
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.35
–0.08 Золото
1204.59
+0.15 РТС
1090.03
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1714
+0.0337
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

На Кубани в I полугодии 2018 г. число малых предприятий выросло на 6 тысяч 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае в первом полугодии 2018 года появилось 6 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса, сегодня в регионе насчитывается более 300 тыс. предпринимателей. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Швец.
«До триллиона рублей вырос и оборот предприятий. Сами предприниматели наращивают инвестиционную активность в основной капитал», — отметил заместитель главы Кубани, слова которого цитирует пресс-служба краевой администрации.
По данным пресс-службы, Фонд микрофинансирования по итогам первого полугодия выдал кубанским предпринимателям более 362 млн рублей, положительное решение получили более 250 заявок. Большая часть микрозаймов приходится на предприятия сельского хозяйства и небольшие промышленные предприятия.
Гарантийный фонд Краснодарского края рассчитывает в 2018 году выдать более 1 млрд рублей, что позволит бизнесу дополнительно привлечь свыше 2,5 млрд рублей в виде кредитных ресурсов.
Деловая газета. Юг: последние новости
В Краснодарском крае средний срок автокредита во II квартале 2018 г. вырос на 1,9% Имущество ОАО «КубаньЭкспортХлеб» выставят на торги за 60,6 млн рублей На Кубани в 2018-2019 гг. на ремонт и строительство спортплощадок направят 300 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом40
Названы самые влиятельные россияне339
В России начнут новую «стройку века»53
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию317
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение