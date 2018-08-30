Чистая прибыль AFI Development в I полугодии выросла почти в 10 раз

МОСКВА, 30 авг — РИА Недвижимость. Чистая прибыль девелоперской компании AFI Development в первом полугодии 2018 года выросла почти в 10 раз — до 76,7 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Как говорится в сообщении, 42,6 миллиона долларов из них пришлось на рост стоимости активов и 16,6 миллиона — на прибыль от валютных операций.

Выручка компании выросла на 88% в годовом выражении — до 55,8 миллиона долларов.

Компания AFI Development основана в 2001 году. Она работает на рынке недвижимости Москвы и Московской области. В портфеле компании — проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости, всего более 750 тысяч квадратных метров завершенных объектов и свыше 1,37 миллиона квадратных метров объектов, находящихся в стадии разработки и строительства.