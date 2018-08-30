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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях
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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Россельхозбанк с 23 августа повысил ставки по вкладам физических лиц в рублях
В среднем рост составил 0,15 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 7,85% годовых.
Наиболее популярным вкладом в Банке является вклад «Доходный» с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых, минимальным размером первоначального взноса 3 000 рублей и возможностью выбора способа выплаты процентов: в конце срока или ежемесячно, на счёт вкладчика или путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада. Срок вклада — от 31 до 1460 дней. Открытие вклада возможно в том числе через дистанционные каналы обслуживания.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК  страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также
в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка
принадлежат Российской Федерации.
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