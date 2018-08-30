В Химках построят магазин автозапчастей за 35 миллионов рублей

Выдано разрешение на строительство объекта торговли в подмосковных Химках, а конкретно — магазина с автозапчастями и аксессуарами, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Магазин будет построен в районе пересечения Ленинградского и Нагорного шоссе.

Здание будет одноэтажным с площадью 500 квадратных метров, где будут размещены торговые и складские площади, вспомогательные и технические помещения.

На прилегающей к магазину территории обустроят подъездные пути, а также парковочную зону.

Застройщик объекта — ООО «РИКО». Объем инвестиций — 35 миллионов рублей.

По окончании строительных работ будет создано 5 новых рабочих мест.

Объект будет сдан в эксплуатацию до апреля 2019 года.