Ещё
В Химках построят магазин автозапчастей за 35 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.35
–0.08 Золото
1204.59
+0.15 РТС
1090.03
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1714
+0.0337
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

В Химках построят магазин автозапчастей за 35 миллионов рублей 

Вести Подмосковья + ещё 2 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Выдано разрешение на строительство объекта торговли в подмосковных Химках, а конкретно — магазина с автозапчастями и аксессуарами, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Магазин будет построен в районе пересечения Ленинградского и Нагорного шоссе.
Здание будет одноэтажным с площадью 500 квадратных метров, где будут размещены торговые и складские площади, вспомогательные и технические помещения.
На прилегающей к магазину территории обустроят подъездные пути, а также парковочную зону.
Застройщик объекта — ООО «РИКО». Объем инвестиций — 35 миллионов рублей.
По окончании строительных работ будет создано 5 новых рабочих мест.
Объект будет сдан в эксплуатацию до апреля 2019 года.
Вести Подмосковья: последние новости
Рубль падает, а спрос на аренду дач в Подмосковье растет Аудит Urban Group выявил признаки нецелевого использования средств дольщиков В Озерах построят молочно-товарную ферму за 900 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом34
Названы самые влиятельные россияне339
В России начнут новую «стройку века»53
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию317
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ19
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение