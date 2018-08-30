В Исландии растут опасения по поводу «пузыря» на рынке недвижимости

Исландия постепенно становится одной из наименее доступных стран, что обусловлено массовым наплывом туристов в последние несколько лет. Некоторые экономисты и правительственные чиновники всерьез опасаются последствий растущих арендных ставок и цен на недвижимость, которые уже подорвали социальное положение многих местных жителей, пишет Sputniknews.com.

С 2008 года экономика Исландии продемонстрировала себя как одну из самых стабильных в мире. Восстановление от рецессии поддерживали успехи страны в таких секторах, как рыболовство и промышленность, а также постепенная нормализация в банковском секторе. Тем не менее, сейчас островная нация столкнулась с новыми вызовами.

С 2008 по 2017 год рост турпотока в Исландию достиг 440%. Если в 2008 году страну посещало 500 000 путешественников в год, то в 2017-м — уже 2,2 млн человек. И несмотря на солидные доходы в казну государства с населением в 350 000 жителей, эта волна туризма принесла и неприятные последствия.

Международные туристы внесли свой вклад не только в повышение стоимости номеров в отелях, но и в рост арендных ставок на обычное жилье. Цены на съем жилья взлетели — и не только из-за недостаточной активности строительного сектора. Дело в том, что теперь на рынке аренды стали конкурировать между собой местные жители и экспаты вместе с мигрантами.

Уменьшение доступности жилья уже сказалось на местном рынке труда. В начале 2018 года уровень безработицы в стране вырос до 3,6% от трудоспособного населения. Еще в конце 2017-го этот показатель составлял 3,4%. Многие исландцы просто не могут себе позволить переехать в другой город в поиске работы — а работодатели, в свою очередь, не могут заполнить соответствующие вакансии.