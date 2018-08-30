Ещё
Сбербанк создает фонд на 12 млрд рублей для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.33
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.60
+0.18 Золото
1200.08
+0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1673
+0.0296
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Сбербанк создает фонд на 12 млрд рублей для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запускает проект создания первого в России посевного фонда для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов. Фонд будет инвестировать в подготовку, обоснование, запуск и сопровождение реализации проектов государственно-частного партнерства и концессий, начиная от формирования проекта и до момента заключения с инвестором соглашения о реализации проекта, поясняется в релизе Сбербанка.
Общий объем фонда превысит 12 млрд рублей. Сбербанк выступает якорным инвестором и одним из акционеров управляющей компании фонда.
Фокус инвестирования — проекты с объемом капитальных вложений от 10 млрд до 100 млрд рублей в транспортной, социальной, энергетической, информационно-коммуникационной, жилищно-коммунальной и иных видах инфраструктуры. В соответствии с инвестиционной декларацией, объем инвестиций в подготовку и сопровождение одного проекта составит от 60 млн до 150 млн рублей. Срок инвестиций — до 30 месяцев. Срок жизни фонда — шесть лет. За этот период планируется вывести на рынок более 100 инфраструктурных проектов. Финансовое закрытие фонда будет завершено до конца 2018 года.
Партнером Сбербанка по проекту создания фонда выступает инвестиционная компания InfraOne. Также возможность участия в проекте рассматривает Государственная Транспортная Лизинговая Компания. Фонд будет сотрудничать с федеральными и региональными органами государственной власти, агентствами и корпорациями развития, заинтересованными в запуске инфраструктурных проектов, а также с иными участниками инфраструктурного рынка.
«Участие в проектах развития инфраструктуры, в том числе реализуемых на принципах ГЧП и концессий, является для нас одним из приоритетных направлений бизнеса. Фонд является перспективным инструментом развития рынка инвестиций в инфраструктурные проекты и нацелен на расшивку «узкого» места рынка — решение проблемы дефицита подготовленных для инвесторов и кредиторов инфраструктурных проектов. Участие в проекте позволит Сбербанку увеличить долю и укрепить конкурентные позиции на рынке инфраструктурного финансирования и полностью отвечает задаче развития инфраструктуры как одного из ключевых направлений государственной экономической политики», — комментирует старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.
Банки.ру: последние новости
Курсы доллара и евро на 29 августа RAEX: Альфа-Банк «с низкого старта» увеличил объем выдачи ипотеки в первом полугодии на 16 895% Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 41 копейку, к евро — на 1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах66
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
75 рублей за доллар: какие испытания ждут валюту РФ2
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию336
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение