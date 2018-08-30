Сбербанк создает фонд на 12 млрд рублей для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов

Sberbank CIB , корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка , запускает проект создания первого в России посевного фонда для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов. Фонд будет инвестировать в подготовку, обоснование, запуск и сопровождение реализации проектов государственно-частного партнерства и концессий, начиная от формирования проекта и до момента заключения с инвестором соглашения о реализации проекта, поясняется в релизе Сбербанка.

Общий объем фонда превысит 12 млрд рублей. Сбербанк выступает якорным инвестором и одним из акционеров управляющей компании фонда.

Фокус инвестирования — проекты с объемом капитальных вложений от 10 млрд до 100 млрд рублей в транспортной, социальной, энергетической, информационно-коммуникационной, жилищно-коммунальной и иных видах инфраструктуры. В соответствии с инвестиционной декларацией, объем инвестиций в подготовку и сопровождение одного проекта составит от 60 млн до 150 млн рублей. Срок инвестиций — до 30 месяцев. Срок жизни фонда — шесть лет. За этот период планируется вывести на рынок более 100 инфраструктурных проектов. Финансовое закрытие фонда будет завершено до конца 2018 года.

Партнером Сбербанка по проекту создания фонда выступает инвестиционная компания InfraOne. Также возможность участия в проекте рассматривает Государственная Транспортная Лизинговая Компания . Фонд будет сотрудничать с федеральными и региональными органами государственной власти, агентствами и корпорациями развития, заинтересованными в запуске инфраструктурных проектов, а также с иными участниками инфраструктурного рынка.