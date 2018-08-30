СМИ: Россияне предпочитают брать ипотеку на готовое жилье вместо строящегося

Россияне все чаще предпочитают брать ипотеку для покупки уже готовых квартир, а не на строящиеся. Доля кредитов, выданных на приобретение жилья на первичном рынке опустилась до 30% — причинами к этому называют как желание покупателей приобрести уже существующую квартиру и сразу заехать в нее, так и боязнь недостройки жилья и прекращения государственной программы субсидирования ипотечных ставок.

За первую половину 2018 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму в 1,31 триллиона рублей. Стоимость взятых кредитов на покупку жилья на вторичном рынке при этом оказалось почти вдвое больше, чем на первичном — на готовое жилье выданы займы на сумму в 753 миллиарда рублей, а на новостройки только 395 миллиардов рублей. Остальные 168 миллиардов ушли на ипотечные займы «на иные цели». Эти данные приводит РБК со ссылкой на исследование «Эксперт РА», затрагивающее 47 участников и 97% ипотечного рынка РФ.

Согласно этому отчету, доля взятых кредитов на покупку жилья на первичном рынке составляет только 30%. Во время действия госпрограммы по субсидированию ставок на новостройки брали до 45% кредитов, и даже до начала этой программы в докризисный период 2013-2014 годов этот показатель не опускался ниже 33%.

Эксперты связывают падение интереса населения к новостройкам с несколькими факторами: удешевление жилья и падение ипотечных ставок на вторичном рынке, нехватка свободных средств у населения, вынуждающая взять ипотечный кредит, и риск недостроя, с которым нельзя столкнуться при покупке готовой квартиры. Кроме того, в некоторых городах просто не существует доступного для населения новостроя, и фактически желающие приобрести недвижимость ограничены вторичным рынком.

Ставки по ипотеке в среднем по России упали более чем на 2% за последние полтора года, а количество займов резко возросло — за первое полугодие 2018 года жилищных кредитов выдали на 45% больше, чем за тот же период в 2017 году, сообщает отчет «дом.рф». Доступность кредитных займов для населения резко повысилась, что на фоне общего понижения уровня свободных средств сделает ипотеку еще более востребованным и популярным методом улучшения своих жилищных условий.