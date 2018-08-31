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Два общежития для учеников международной школы «Летово» в ТиНАО введены в эксплуатацию
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Два общежития для учеников международной школы «Летово» в ТиНАО введены в эксплуатацию 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИАМО
Два общежития для учащихся школы в ТиНАО введены в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Застройщик АО «Летово» получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух общежитий с переходами для 112 учеников каждое, находящееся по адресу: поселение Сосенское, ул. Зименковская, д. 3, стр. 1. Общая площадь объектов составляет 5 тыс. 940 кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Уточняется, что международная школа «Летово» представляет комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет и преподавателей школы. Строительство объекта осуществляется на участке площадью 25 га. Общая площадь образовательного комплекса составит свыше 40,8 тыс. кв. м.
Так, в кампусе расположены учебные здания, жилые дома для школьников и педагогов, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха. Рядом с кампусом, на участке в 40 га находятся река, пруд и сосновый лес. Главное учебное здание вмещает в себя 46 учебных классов, театральный зал-трансформер на 1 тыс. мест, ресурсный центр, научные лаборатории, медицинский центр, спортивные залы и бассейн.
Ранее в эксплуатацию были введены здание школы на 1 тыс. 12 учащихся, административно-хозяйственный, бытовой корпуса, контрольно-пропускной пункт, водогрейная котельная и другие инженерные сооружения и коммуникации. В сентябре этого года планируется ввести в эксплуатацию здание общежития квартирного типа для проживания 56 семей учителей.
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