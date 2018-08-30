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«Самолет» в I полугодии получил прибыль 0,9 млрд руб против убытка ранее
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«Самолет» в I полугодии получил прибыль 0,9 млрд руб против убытка ранее 

РИА Недвижимость 8 минут назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Недвижимость. Чистая прибыль группы компаний «Самолет» в первом полугодии 2018 года составила 0,9 миллиарда рублей по сравнению с чистым убытком в размере 0,4 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
"В первом полугодии 2018 года общая выручка компании составила 17,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза на фоне сильных операционных результатов и расширения масштаба деятельности за прошедший год", — отмечается в нем.
Кроме того, компания продемонстрировала трехкратный рост валовой прибыли, по итогам отчетного периода показатель достиг 4,1 миллиарда рублей. Валовая рентабельность составила 23,7% по сравнению с 20,3% за аналогичный период годом ранее и 15,5% по итогам 2017 года, говорится в материалах.
В них добавляется, что скорректированная EBITDA достигла 2,7 миллиарда рублей. При этом рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась с 1,8% по итогам первого полугодия 2017 года до 15,6% за отчетный период.
"Чистый долг группы по состоянию на 30 июня 2018 года составил 2,9 миллиарда рублей по сравнению с 1 миллиардом рублей на конец 2017 года, что обусловлено стартом новых проектов", — говорится в материалах.
В первом полугодии 2018 году в эксплуатацию было введено 92 тысячи квадратных метров недвижимости. Объем переданных покупателям площадей вырос на 72% в годовом выражении — до 358 тысяч квадратных метров. Продажи недвижимости составили 203 тысячи квадратных метров (плюс 38%), а поступления от продажи недвижимости достигли 16,1 миллиарда рублей (плюс 34%), отмечается в сообщении.
ГК «Самолёт» работает в Московском регионе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сегодняшний день портфель проектов составляет 8,5 миллиона квадратных метров и насчитывает 7 реализованных жилых комплексов и 7 строящихся в Московском регионе.
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