Доходность ОФЗ вернулась на уровень двухлетней давности и продолжает расти

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». После недельной паузы Минфин вернулся на первичный рынок, однако реализовать свое предложение в полном объеме вновь не смог. Активность на первичном рынке корпоративных и субфедеральных облигаций практически нулевая, за исключением предложений по размещению краткосрочных и структурных облигаций. На вторичном рынке рублевых облигаций вновь преобладает негативная динамика цен при высокой волатильности внутри торгового дня и относительно низких оборотах.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] С начала августа доходность ОФЗ выросла в пределах 80-100 б.п., вернувшись на уровень почти двухлетней давности. Результаты прошедшего вчера аукциона по ОФЗ стали продолжением тенденций первичного рынка, которые наблюдаются с начала текущего месяца. При достаточном спросе Минфин, отсекая большую часть агрессивных заявок, существенно ограничивает объем размещения, пытаясь сдержать рост аукционной доходности. На аукционе по размещению короткого выпуска ОФЗ-ПД 25083 при спросе, который на 66% превысил объем предложения в размере 15 млрд руб. по номиналу, Минфин разместил около 88% предложенной эмиссии по средневзвешенной доходности на уровне 8,25% годовых, который предлагал «премию» к вторичному рынку порядка 5-9 б.п. Предыдущий аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 25083 объемом 10 млрд руб. состоялся две недели назад, при спросе, который более чем вдвое превысил объем предложения, а объем реализации составил всего около 58,5% с более высокой «премией» по доходности к вторичному рынку на уровне порядка 7 б.п. В первую неделю августа из предложенных ОФЗ в объеме 25 млрд руб. было продано около 52%. На первичном рынке субфедеральных облигаций размещений не наблюдается с конца июля. Крупные и средние корпоративные заемщики также не спешат с предложением новых займов в связи с явным отсутствием спроса на фоне высокой неопределенности. Исключением остаются предложения по размещению краткосрочных займов, с которыми продолжают выходить ВТБ (однодневные облигации с доходностью 6,9-7,0% годовых) и Внешэкономбанк (облигации со сроком обращения от 2 до 4 недель для инвесторов — юридических лиц с доходностью 6,97-7,01% годовых). Сегодня проходит техническое размещение структурных облигаций Сбербанка , дополнительный доход по которым привязан к АДР на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк».

«Кривая» доходности ОФЗ [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: расчеты БК «РЕГИОН»

Сегодня ОФЗ продолжают торговаться на локальных максимумах по доходности, которые для долгосрочных бумаг составляют порядка 8,7% годовых. Среднесрочные выпуски с дюрацией от двух до пяти лет торгуются с доходностью от 8,0 до 8,5% годовых. С начала августа доходность выросла в пределах 80-100 б.п., вернувшись на уровень двухлетней давности. Доходность средне— и долгосрочных корпоративных облигаций качественных эмитентов превышает в настоящее время 9% годовых. При этом цены облигаций, размещенных в текущем году, снизились на 5-7 п.п. ниже номинальной стоимости.

Очевидно, что рынок ОФЗ и весь рынок рублевых облигаций в целом останется в ближайшее время под негативным давлением, обусловленным в первую очередь геополитическими рисками и ожиданиями новых антироссийских санкций со стороны США, которые могут затронуть государственный долг. Вместе с тем, одним из главных событий предстоящего месяца для долгового рынка будет заседание Банка России , которое состоится 14 сентября и будет посвящено вопросам денежно-кредитной политике. Мы не ожидаем изменения ключевой ставки, но важным моментом для инвесторов будет оценка регулятором текущей ситуации в экономике, на финансовых рынках, инфляционных ожиданий, а также на основе этих оценок возможность прогнозирования его дальнейших действий.