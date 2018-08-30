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Setl Group увеличила объем продаж на 12%
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Setl Group увеличила объем продаж на 12% 

АСН-Инфо + ещё 2 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
По итогам первого полугодия 2018 года объем продаж Setl Group по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,1% в денежном выражении и достиг 32,26 млрд рублей.
Такие показатели содержатся в финансовой отчетности по МСФО, которую опубликовала Setl Group.
Валовая прибыль холдинга за отчетный период составила 7,2 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно первого полугодия 2017 года на 55% и составила более 1,5 млрд рублей.
Выручка Setl Group за отчетный период составила 31,9 млрд рублей.
Напомним, что, начиная с отчетности за 2017 год, Холдинг Setl Group применяет новый стандарт подготовки отчетности — МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Основное изменение затрагивает момент признания выручки по договорам долевого участия: ранее выручка признавалась по факту ввода объекта в эксплуатацию, в новом отчетном периоде — по мере готовности объекта по аналогии с договорами подряда.
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