Setl Group увеличила объем продаж на 12%

По итогам первого полугодия 2018 года объем продаж Setl Group по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,1% в денежном выражении и достиг 32,26 млрд рублей.

Такие показатели содержатся в финансовой отчетности по МСФО, которую опубликовала Setl Group.

Валовая прибыль холдинга за отчетный период составила 7,2 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно первого полугодия 2017 года на 55% и составила более 1,5 млрд рублей.

Выручка Setl Group за отчетный период составила 31,9 млрд рублей.

Напомним, что, начиная с отчетности за 2017 год, Холдинг Setl Group применяет новый стандарт подготовки отчетности — МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Основное изменение затрагивает момент признания выручки по договорам долевого участия: ранее выручка признавалась по факту ввода объекта в эксплуатацию, в новом отчетном периоде — по мере готовности объекта по аналогии с договорами подряда.