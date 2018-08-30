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Игорный бизнес принёс бюджету Калининградской области 40 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Калининградской области 40 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 1 час назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Калининградской области за первые шесть месяцев 2018 года составила около 40 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов Калининградской области. Согласно отчету, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 39,92 млн рублей. Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год составляют 75 млн рублей.
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