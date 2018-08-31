Два общежития для учащихся школы в Новой Москве введены в эксплуатацию

В Международной школе «Летово» по адресу: поселение Сосенское, улица Зименковская, дом 3, строение 1, введены в эксплуатацию два общежития с подземными переходами, предназначенные для проживания учащихся. Об этом сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Застройщик АО «Летово» получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух общежитий с переходами для 112 учеников каждое. Общая площадь объектов составляет 5 940 квадратных метров», — рассказал Константин Тимофеев

Напомним, Международная школа «Летово» представляет комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет и преподавателей школы. Строительство объекта осуществляется на участке площадью 25 гектар. Общая площадь образовательного комплекса составит свыше 40 800 квадратных метров.

Так, в кампусе расположены учебные здания, жилые дома для школьников и педагогов, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха. Рядом с кампусом, на участке в 40 га находятся река, пруд и сосновый лес. Главное учебное здание вмещает в себя 46 учебных классов, театральный зал-трансформер на 1000 мест, ресурсный центр, научные лаборатории, медицинский центр, спортивные залы и бассейн.

Напомним, ранее в эксплуатацию были введены здание школы на 1012 учащихся, административно-хозяйственный, бытовой корпуса, контрольно-пропускной пункт, водогрейная котельная и другие инженерные сооружения и коммуникации.

В сентябре этого года планируется ввести в эксплуатацию здание общежития квартирного типа для проживания 56 семей учителей.