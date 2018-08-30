Новый склад площадью свыше 2 тыс. кв метров построят в Дмитровском округе

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства складского здания, которое будет возведено в селе Белый Раст Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектом предусмотрено возведение одноэтажного здания для складирования и хранения промышленных товаров. По проекту, площадь объекта составит 2222 квадратных метра. Застройщиком выступает ООО «Трансстройлогистик». Финансирование — собственные средства застройщика», — сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян

По его словам, надзор за строительством данного объекта ведет отдел №11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок.

Плановое завершение строительства — первый квартал 2019 года.