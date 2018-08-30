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Новые штрафы: два миллиона для юрлиц, пятьдесят тысяч для граждан
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Новые штрафы: два миллиона для юрлиц, пятьдесят тысяч для граждан 

Время бухгалтера 48 минут назад
ФАС РФ подготовила проект поправок в КоАП РФ. В кодекс войдут новые статьи, предусматривающие санкции за правонарушения в сфере иностранных инвестиций и чинение препятствий надзорным органам.
Ведомство сообщает, действующая редакция КоАП РФ ограничивает контрольные функции службы за внешними вмешательствами в экономику страны, так как содержит санкции только за уклонение от подачи в ФАС РФ необходимых заявлений и данных.
Ответственность же в отношении сторон противозаконных сделок и иных активных нарушителей законом не установлены. Устраняя пробел, служба предлагает назначить следующие штрафы:
от 1 млн до 2 млн рублей для организаций; от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для сотрудников; от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан.
Отдельный состав введут для лиц, препятствующих надзорной деятельности службы, в том числе уклоняющихся от проверок, здесь штрафы составят:
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для компаний; от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для их специалистов.
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