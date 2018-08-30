К единой системе контроля расходования средств застройщиками подключились 18 банков 

АСН-Инфо: последние новости

Росреестр обещает восстановить регистрацию ДДУ с сегодняшнего дня

ФСК «Лидер» ввела в эксплуатацию первый корпус UP-квартала «Московский»

Тысяча и один вопрос про 214-ФЗ