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К единой системе контроля расходования средств застройщиками подключились 18 банков
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К единой системе контроля расходования средств застройщиками подключились 18 банков 

АСН-Инфо + ещё 1 35 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Дом.рф заключил 18 соглашений об информационном взаимодействии с банками, уполномоченными вести мониторинг целевого расходования денежных средств застройщиками.
В числе банков, зарегистрировавшихся в единой информационной системе жилищного строительства, крупнейшие российские банки Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк «Российский капитал», Банк Санкт-Петербург, РНКБ Банк (ПАО), АЛЬФА-БАНК, Связь-Банк, Промсвязьбанк, РосЕвроБанк, Сургутнефтегаз, Запсибкомбанк, Московский кредитный банк, СМП-банк, Банк СЭБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк. Обеспечение полноценного банковского сопровождения деятельности застройщиков, а также введение с помощью единой информационной системы жилищного строительства дополнительного контроля за целевым расходованием денежных средств со счетов застройщиков позволит усилить защиту прав граждан — участников долевого строительства, а также обеспечить прозрачность строительного рынка.
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