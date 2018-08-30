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Аренда в городах РФ дорожает за счет «однушек» и жилья в старом фонде
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Аренда в городах РФ дорожает за счет «однушек» и жилья в старом фонде 

РИА Недвижимость 39 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 30 авг — РИА Недвижимость. Ставки аренды в крупнейших городах России на начало августа выросли по сравнению с показателем на начало августа прошлого года за счет квартир небольшого метража и предложений в домах советской постройки, говорится в сообщении портала объявлений недвижимости ЦИАН.
Всего в исследовании рассматривались 37 крупнейших городов России с численностью населения более 500 тысяч человек.
"В прошлом году рост рынка был обусловлен повышением ставок в более дорогих сегментах (в многокомнатных квартирах и в недавно сданных новостройках), сейчас же заметнее выросли ставки в однокомнатных квартирах и в домах советской постройки", — отмечается в нем.
По сравнению с началом августа 2017 года ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли в 28 из 37 крупнейших российских городов. Рост ставок по всем городам из выборки составил 2,5% (22,1 тысячи рублей в месяц год назад против 22,6 тысячи рублей в месяц в августе 2018 года). Средние ставки на двухкомнатные квартиры увеличились на 1,3% (с 34,9 тысячи рублей в месяц год назад до 35,4 тысячи рублей в месяц в августе 2018 года). Рост ставок аренды зафиксирован в 22 крупнейших российских городах, отмечается в материалах.
При этом средние ставки на трехкомнатные квартиры выросли в 19 (из 37) крупнейших российских городах. Суммарно по данному типу квартир ставки за последние 12 месяцев снизились на 2,7% — с 55,1 тысячи рублей в месяц до 53,9 тысячи рублей в месяц.
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