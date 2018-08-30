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Бюджет на 2018-2019 года стал рекордным для Южного Урала
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Бюджет на 2018-2019 года стал рекордным для Южного Урала 

АиФ 15 минут назад
Фото: АиФ
Бюджет Челябинской области пополнился — доходов стало на 5,8 миллиардов рублей больше — поправки приняли за заседании Законодательного Собрания региона, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
Пополнение стало возможным благодаря возросшим налоговым поступлениям и федеральным трансфертам. Доходы теперь составляют 155,6 миллиардов рублей, расходы — 165,9 миллиардов. Дефицит остался на прежнем уровне — 10,3 миллиарда.
«Никогда у нас не было такого большого бюджета — его можно назвать рекордным, — говорит председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. — Это рекордная цифра. Главное теперь эффективно использовать эти средства. Помню первые свои годы в качестве депутата — тогда бюджет области составлял всего 16 миллиардов, а теперь рост почти в 10 раз!».
Расходы направят, прежде всего, на социальные нужды — в том числе, на выполнение майских указов президента. Так более 3 миллиардов пойдут на повышение зарплат отдельных категорий бюджетников.
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