Чистая прибыль группы Новикомбанка за первое полугодие составила 11 млрд рублей по МСФО

Чистая прибыль группы Новикомбанка по итогам первого полугодия 2018-го достигла 11 млрд рублей по МСФО, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Кредитный портфель группы за отчетный период увеличился на 23% и превысил 198,8 млрд рублей.

«Быстрый рост кредитного портфеля оказывал поддержку значению показателя общей стоимости активов группы, которое по итогам первого полугодия составило 366,6 миллиарда рублей», — говорится в релизе банка.

Валовый процентный доход группы вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 21% до 11,6 млрд рублей, чистый процентный доход увеличился на 28% и составил 5,2 млрд рублей. Рентабельность активов группы составила 6,1% годовых.

Банк сформировал остатки на текущих счетах и депозитах клиентов в размере 310,4 млрд рублей.