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Чистая прибыль группы Новикомбанка за первое полугодие составила 11 млрд рублей по МСФО
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Чистая прибыль группы Новикомбанка за первое полугодие составила 11 млрд рублей по МСФО 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Ростех
Чистая прибыль группы Новикомбанка по итогам первого полугодия 2018-го достигла 11 млрд рублей по МСФО, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Кредитный портфель группы за отчетный период увеличился на 23% и превысил 198,8 млрд рублей.
«Быстрый рост кредитного портфеля оказывал поддержку значению показателя общей стоимости активов группы, которое по итогам первого полугодия составило 366,6 миллиарда рублей», — говорится в релизе банка.
Валовый процентный доход группы вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 21% до 11,6 млрд рублей, чистый процентный доход увеличился на 28% и составил 5,2 млрд рублей. Рентабельность активов группы составила 6,1% годовых.
Банк сформировал остатки на текущих счетах и депозитах клиентов в размере 310,4 млрд рублей.
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