Чистая прибыль Новикомбанка за первое полугодие достигла 11 млрд рублей

Новикомбанк опубликовал финансовую отчетность за первую половину 2018 года, составленную в соответствии с МСФО. Чистая прибыль банка достигла 11 млрд рублей. Рентабельность активов группы составила 6,1% годовых, что является одним из лучших показателей в банковской отрасли.

Согласно отчетности, кредитный портфель группы Новикомбанка вырос на 23% и превысил 198,8 млрд рублей. В течение отчетного периода банк продолжил финансирование ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Быстрый рост кредитного портфеля оказывал поддержку значению показателя общей стоимости активов группы, которое по итогам первого полугодия составило 366,6 млрд рублей.

Позитивная динамика кредитного портфеля обеспечила рост показателей прибыли, отметили в пресс-службе банка. Так валовый процентный доход группы вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% до 11,6 млрд рублей, в то время как значение чистого процентного дохода увеличилось на 28% и составило 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль группы достигла 11,0 млрд рублей. Рентабельность активов группы составила 6,1% годовых.

Мы довольны результатами работы группы Новикомбанка на протяжении первой половины 2018 года. Полученные финансовые показатели подтверждают успешность выбранной бизнес-модели. Елена Георгиева , председатель правления Новикомбанка

«Стратегия развития Новикомбанка основывается на построении отношений стратегического партнерства с крупными промышленными предприятиями, организации их комплексного обслуживания, проведении сделок привлечения и размещения ресурсов, обеспечении расчетов с контрагентами», — отмечают в банке.

Такой подход позволил на начало июля сформировать остатки на текущих счетах и депозитах клиентов в размере 310,4 млрд рублей. В то же время, капитализация полученной прибыли позволила группе увеличить объем собственных средств — к окончанию отчетного периода консолидированный капитал группы исчислялся суммой 22,7 млрд рублей.

«Мы довольны результатами работы группы Новикомбанка на протяжении первой половины 2018 года. Полученные финансовые показатели подтверждают успешность выбранной бизнес-модели опорного банка российской промышленности и создают надежную основу для дальнейшего устойчивого развития банка», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.