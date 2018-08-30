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Гуцериевы не планируют снижать долю в «Сафмар финансовые инвестиции»
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Гуцериевы не планируют снижать долю в «Сафмар финансовые инвестиции» 

Rambler News Service + ещё 4 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых не планирует снижать долю в компании «Сафмар финансовые инвестиции», сообщил журналистам совладелец группы «Сафмар» Саид Гуцериев.
«Не рассматриваем», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной продаже дополнительной доли в компании.
«Компания очень ликвидная, очень рентабельная… Она показывает хороший доход на капитал, так что пока не рассматриваем продажу», — пояснил Гуцериев.
Как сообщалось ранее, в начале августа текущего года одна из структур группы «Сафмар» — компания «Даглис» — продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. В результате сделки доля «Сафмар» в капитале финансовой компании снизилась с 54,8% до 39,8%.
Компании «Сафмар финансовые инвестиции» принадлежат 100% ЛК «Европлан», 49% ВСК и 100% НПФ «Сафмар».
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