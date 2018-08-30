«Сафмар» ожидает роста цен на топливо в России в январе из-за роста акцизов

Цены на бензин и дизельное топливо в январе 2019 года вырастут из-за роста акцизов, считает глава нефтяной компании «Фортеинвест», совладелец финансово-промышленной группы «Сафмар» Саид Гуцериев

«Более существенно на цены будут влиять акцизы, которые будут существенно повышаться… По логике, цены будут расти, потому что для того, чтобы их экспортный паритет соответствовал внутреннему рынку, цены на внутреннем рынке должны повыситься», — сказал он.

Гуцериев добавил, что несмотря на то, что компания несёт небольшой убыток от продаж на внутреннем рынке, по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России «Фортеинвест» всё равно продает порядка 20-25 тыс. тонн нефтепродуктов.

По его словам, компания старается реализовывать на внутреннем рынке порядка 20% производимых нефтепродуктов.

«По году примерно 20% на внутренний рынок, максимально стараемся отгружать на внутренний рынок, чтобы по просьбе ФАС цены не уходили вверх», — сказал Гуцериев.

Он добавил, что оптовые цены на нефтепродукты в России за три месяца снизились довольно существенно.