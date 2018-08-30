Средний срок потребительского кредита вырос на 6 месяцев

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». За год средний срок потребительского кредита увеличился почти на 6 месяцев. При этом больше всего средний срок потребкредитов вырос в сегменте самых небольших по размерам займов до 100 тыс. руб. — на 10 месяцев, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2018 г. средний срок кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 3,83 г., увеличившись на 13,4% (или на 5,5 месяца) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (3,38 года).

При этом больше всего за год вырос срок самых небольших по размерам потребкредитов до 100 тыс. руб. — на 39,9% (или на 10 месяцев). В свою очередь, наименее значительными темпами срок потребительского кредита увеличился в сегменте самых «крупных» кредитов на сумму более 500 тыс. руб. — на 6,1% (или почти на 4 месяца).

Самый высокий показатель среднего срока потребительского кредита был зафиксирован в сегменте кредитов более 500 тыс. руб. — 5,23 лет, а самый низкий — в сегменте кредитов до 100 тыс. руб. — 2,86 года.

Во 2 квартале 2018 г. самый большой средний срок потребительского кредита в регионах РФ был отмечен в Свердловской области (4,64 года), Ямало-Ненецком АО (4,49 года), Магаданской области (4,48 года), Забайкальском крае (4,43 года) и Республике Бурятия (4,30 года).

В свою очередь, наименьший средний срок потребкредита был зафиксирован в республиках Ингушетия (2,18 года) и Дагестан (2,76 года), Чеченской республике (2,97 года) и Республике Марий Эл (3,13 года), а также в Нижегородской области (3,39 года). В Москве и Санкт-Петербурге средний срок потребительского кредита во 2 квартале 2018 г. составил 4,01 и 3,89 года соответственно.

При этом самая серьезная динамика роста среднего срока потребкредита во 2 квартале 2018 г. была продемонстрирована в республиках Алтай (+33,3%) и Карачаево-Черкессия (+27,9%), Костромской области (+25,7%), Республике Карелия (+25,6%) и Еврейской АО (+25,2%). В то же время, меньше всего средний срок кредита на покупку потребительских товаров вырос в Ханты-Мансийском АО (+4,4%) и Ямало-Ненецком АО (+6,6%), Чеченской республике (+7,3%), а также в Москве (+9,1%) и Московской области (+9,1%).