Суд взыскал со структуры «Люксора» 105 млн рублей по иску МТС-Банка

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании «Синемалюкс», входящей в сеть кинотеатров «Люксор», в пользу МТС-Банка задолженность в размере 105 млн рублей, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Арбитражный суд города Москвы решил взыскать с закрытого акционерного общества «Синемалюкс» в пользу ПАО «МТС-Банк» задолженность в размере 105 млн 709 тысяч 953 рубля», — огласила решение судья.

В судебном заседании присутствовал только представитель истца, юристов «Синемалюкс» на заседании не было. Юрист банка представила в суде ходатайство о снижении исковых требований со 107 млн рублей до 105 млн рублей в связи с частичным погашением задолженности. Судья удовлетворила требование ответчика и снизила сумму.