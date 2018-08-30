Ещё
Суд взыскал со структуры «Люксора» 105 млн рублей по иску МТС-Банка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.19
79.55
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.85
+0.18 Золото
1202.92
+0.02 РТС
1085.32
–0.32
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1695
+0.0318
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Суд взыскал со структуры «Люксора» 105 млн рублей по иску МТС-Банка 

Rambler News Service 1 час назад
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании «Синемалюкс», входящей в сеть кинотеатров «Люксор», в пользу МТС-Банка задолженность в размере 105 млн рублей, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Арбитражный суд города Москвы решил взыскать с закрытого акционерного общества «Синемалюкс» в пользу ПАО «МТС-Банк» задолженность в размере 105 млн 709 тысяч 953 рубля», — огласила решение судья.
В судебном заседании присутствовал только представитель истца, юристов «Синемалюкс» на заседании не было. Юрист банка представила в суде ходатайство о снижении исковых требований со 107 млн рублей до 105 млн рублей в связи с частичным погашением задолженности. Судья удовлетворила требование ответчика и снизила сумму.
Rambler News Service: последние новости
Спрос на аренду дач в Подмосковье вырос почти на 100% Чистая прибыль ГТЛК по МСФО за I полугодие выросла до 442 млн рублей против убытка годом ранее «Роснано» в первом полугодии получило прибыль 2,2 млрд рублей против убытка годом ранее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину33
«У рубля плохие перспективы»102
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом69
Льготы отвяжут от пенсий34
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию330
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение