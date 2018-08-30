Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в РФ в 2018 году на 14,4%, до 1,75 млн

При этом объем инвестиций в основной капитал предприятий российского автопрома в 2018 году вырастет до 81,3 млрд руб. с 69 млрд руб. в 2017 году.

"Отметим, что по итогам I квартала 2018 года впервые за несколько лет мы наблюдаем рост инвестиций", — отметил А. Морозов. По его словам, основная задача, которую правительство ставит перед автомобильной промышленностью, это увеличение локализации, в первую очередь критических технологических операций.

"Картина, которая будет характеризовать итоги 2018 года, внушает определенный оптимизм и создает основу для очередного этапа инвестиций", — также добавил А. Морозов.