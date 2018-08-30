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Летние торги Фонда имущества принесли Петербургу 686 млн рублей
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Летние торги Фонда имущества принесли Петербургу 686 млн рублей 

АСН-Инфо 40 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Общий суммарный эффект от летних торгов 2018 года, которые проводил Фонд Имущества, составил 686 млн рублей.
На последних августовских торгах, в частности, продано двухэтажное историческое здание совместно с земельным участком из земель Тарховской лесной дачи площадью 2115 кв. м в Курортном районе. Новый собственник объекта приобрел земельный участок за 7 млн рублей с обязательством по разборке аварийных конструкций здания и восстановлением его внешнего облика. Следующие, первые осенние торги состоятся в Фонде Имущества 12 сентября 2018 года. Среди объявленных лотов — здания с земельными участками в зоне ИЖС в Курортном и Приморском районах Петербурга, а также объекты нежилого фонда в аренду и собственность для представителей малого и среднего предпринимательства.
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