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«М. Видео» закрыло сделку по покупке Media Markt
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«М. Видео» закрыло сделку по покупке Media Markt 

Rambler News Service + ещё 10 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Группа «М. Видео–Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, закрыла сделку по покупке ритейлера бытовой техники и электроники Media Markt, говорится в сообщении компании.
«Группа «М. Видео-Эльдорадо» …, входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, объявляет о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео» у группы «Сафмар», крупнейшего акционера компании, а группа «М. Видео-Эльдорадо» приобрела 100% участия в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn», — сообщила компания.
Отмечается, что в результате сделки группа получила в управление 42 магазина Media Markt в 22 городах России, на месте которых планирует открыть порядка 60 магазинов под брендами «М. Видео» или «Эльдорадо». Часть магазинов откроется в 2018 году, остальные — в первой половине 2019 года. Магазины приобретенной сети закроются на ребрендинг 1 сентября.
Ритейлер планирует за счет интеграции магазинов Media Markt дополнительно получить до 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA в течение последующих 4 лет.
«Группа предварительно планирует совокупную выручку по итогам 2022 года на уровне 500 миллиардов рублей и EBITDA на уровне 35 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Группа «М. Видео–Эльдорадо» по состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом «М. Видео», 411 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 2 магазина «М_Mobile» в более чем 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1 287 тыс. м кв., общая площадь — 1 720 тыс. м кв.
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