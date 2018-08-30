ФБК нашел миллионы главы ПФР

ФБК обнаружил у семьи Дроздова семикомнатную квартиру на Патриарших прудах, которая была приобретена в 2008 году. Площадь жилья составляет 335,5 кв. м, а стоимость, по оценкам ФБК — около 490 млн рублей. Также в подземном пракинге жилого дома, где расположены апартаменты Дроздова, находятся два парковочных места, принадлежащие главе ПФР. Их стоимость Фонд оценил в 8 млн рублей.

При этом задекларированный семейный доход Дроздова за полтора года составляет 12 млн рублей.

Также на Рублевке находится принадлежащая теще Дроздова дача, примерная стоимость которой составляет 400 млн рублей.

В общей сложности, благодаря информации из открытых источников, у главы Пенсионного фонда ФБК обнаружил имущества почти на 1 млрд рублей. Официальная зарплата Дроздова составляет около 300 тысяч рублей в месяц.