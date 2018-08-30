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ФБК нашел миллионы главы ПФР
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ФБК нашел миллионы главы ПФР 

News.ru 1 час назад
Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, посвященное главе Пенсионного фонда России Антону Дроздову. Чиновник возглавил ПФР в 2008 году.
ФБК обнаружил у семьи Дроздова семикомнатную квартиру на Патриарших прудах, которая была приобретена в 2008 году. Площадь жилья составляет 335,5 кв. м, а стоимость, по оценкам ФБК — около 490 млн рублей. Также в подземном пракинге жилого дома, где расположены апартаменты Дроздова, находятся два парковочных места, принадлежащие главе ПФР. Их стоимость Фонд оценил в 8 млн рублей.
При этом задекларированный семейный доход Дроздова за полтора года составляет 12 млн рублей.
Также на Рублевке находится принадлежащая теще Дроздова дача, примерная стоимость которой составляет 400 млн рублей.
В общей сложности, благодаря информации из открытых источников, у главы Пенсионного фонда ФБК обнаружил имущества почти на 1 млрд рублей. Официальная зарплата Дроздова составляет около 300 тысяч рублей в месяц.
Ранее News.ru писал, что для реализации инициатив президента Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы от чиновников потребуется изыскать дополнительные средства из бюджета. Речь идёт о как минимум дополнительных 3,2 трлн рублей.
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