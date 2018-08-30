Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 41 копейку, к евро — на 1

Рубль подешевел к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 41 копейку уровню закрытия предыдущих торгов и составил 68,35 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 29 тыс. сделок на сумму порядка 3,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 67,74—68,4 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 79,6 рубля, повысившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 4,9 тыс. сделок на 334 млн евро по курсам от 79,2 до 79,76 рубля за евро.

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