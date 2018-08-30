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Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 41 копейку, к евро — на 1
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Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 41 копейку, к евро — на 1 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Рубль подешевел к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 41 копейку уровню закрытия предыдущих торгов и составил 68,35 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 29 тыс. сделок на сумму порядка 3,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 67,74—68,4 рубля за доллар.
Курс евро на тот же момент времени равнялся 79,6 рубля, повысившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 4,9 тыс. сделок на 334 млн евро по курсам от 79,2 до 79,76 рубля за евро.
Продуктовый виджет
«Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Возможно, это начало коррекции, однако мы предполагаем, что «медведи» не оставят в покое рубль и завтра. У пары доллар/рубль есть потенциал роста в район 69 рублей, у пары евро/рубль есть возможность потрогать отметку 80,4 рубля», — прокомментировала замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева.
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