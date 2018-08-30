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Эксперт: реновация пока не повлияла на рынок «вторички» в Москве
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Эксперт: реновация пока не повлияла на рынок «вторички» в Москве 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Недвижимость. На пятиэтажки, попавшие в программу реновации жилья Москвы, в январе-июле 2018 года приходилось около 7,7% от всего предложения вторичного рынка, заявила в четверг на конференции Московской ассоциации риэлторов руководитель отдела исследований ГК «Миэль» Оксана Витязева.
"Реновация пока не помешала вторичному рынку, по данным операций ГК «Миэль» на вторичном рынке жилья Москвы, доля пятиэтажек с малой кухней составила лишь 7,7%", — сказала она.
Ранее эксперты опасались, что объем предложения нового жилья по результатам реновации вырастет, что осложнит ситуацию на столичном рынке вторичного жилья.
Московская программа реновации утверждена в 2017 году, она предусматривает снос свыше 5 тысяч домов (в основном «хрущевок»), в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство вместо них к 2032 году около 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города.
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