Объем закупок Чувашии за первое полугодие составил 11 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 30 августа. / ТАСС /. Объем государственных и муниципальных закупок Чувашии за первое полугодие 2018 года составил 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы региона.

"Объем закупок Чувашской Республики в первом полугодии составил 11 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Из этих средств 5,4 млрд рублей пришлись на госзакупки и 5,6 млрд рублей — на муниципальные. В прошлом году этот показатель был 4,9 млрд рублей и 6,3 млрд рублей соответственно. Доля конкурентных процедур закупок в первом полугодии 2018 года составила в регионе 74%.

По информации пресс-службы, бюджетная эффективность от закупок республики составила 9,6% или 861,3 млн рублей, в том числе от размещения госзаказа — 10,3% (513 млн рублей) и муниципального заказа — 8,7% (348,3 млн рублей). «Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составил более 1,5 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.

Собеседник агентства также напомнил о внедрении новшеств нормативного характера, которые направлены на повышение прозрачности, эффективности закупок, уменьшение количества жалоб. " Минэкономразвития Чувашии проводит работу по типизации технических заданий, что позволяет повысить конкуренцию на торгах, снизить количество жалоб, признаваемых обоснованными, сокращать сроки проведения торгов", — пояснил он.