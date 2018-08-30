Объем закупок Чувашии за первое полугодие составил 11 млрд рублей 

ЧЕБОКСАРЫ, 30 августа. /ТАСС/. Объем государственных и муниципальных закупок Чувашии за первое полугодие 2018 года составил 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы региона.
"Объем закупок Чувашской Республики в первом полугодии составил 11 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Из этих средств 5,4 млрд рублей пришлись на госзакупки и 5,6 млрд рублей — на муниципальные. В прошлом году этот показатель был 4,9 млрд рублей и 6,3 млрд рублей соответственно. Доля конкурентных процедур закупок в первом полугодии 2018 года составила в регионе 74%.
По информации пресс-службы, бюджетная эффективность от закупок республики составила 9,6% или 861,3 млн рублей, в том числе от размещения госзаказа — 10,3% (513 млн рублей) и муниципального заказа — 8,7% (348,3 млн рублей). «Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составил более 1,5 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.
Собеседник агентства также напомнил о внедрении новшеств нормативного характера, которые направлены на повышение прозрачности, эффективности закупок, уменьшение количества жалоб. "Минэкономразвития Чувашии проводит работу по типизации технических заданий, что позволяет повысить конкуренцию на торгах, снизить количество жалоб, признаваемых обоснованными, сокращать сроки проведения торгов", — пояснил он.
Глава региона Михаил Игнатьев в свою очередь подчеркнул, что проведение торгов и аукционов позволяет экономить значительные средства бюджета, однако снижение от начальных цен в 30% должно настораживать. «В убыток себе никто работать не будет. Вероятно, поставщик намерен в ходе выполнения госзаказа использовать некачественные материалы, поэтому и Минэкономразвития, и заказчики должны изучать участников конкурсных процедур, чтобы не допускать недобросовестных поставщиков к госзаказам», — добавил он.