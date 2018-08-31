Власти Чувашии направят 18,6 миллиарда рублей на развитие образования

ЧЕБОКСАРЫ, 31 авг — РИА Новости . Власти Чувашии в этом году направят 18,6 миллиарда рублей на развитие интеллектуального потенциала жителей и образования в регионе, что на 3,3 миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Ежегодно в сферу образования Чувашии направляется почти треть общего объема средств консолидированного бюджета республики. Объемы инвестиций в развитие системы образования в этом году составят 18,6 миллиарда рублей — это почти 32% консолидированного бюджета республики. В прошлом году на эти цели было направлено 15,3 миллиарда рублей, что составило 29,4% бюджета", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках реализации проекта «Школа 2025» в Чувашии планируется построить и реконструировать 31 школу, провести ремонт 71 здания школ с износом более 50%. Общий объем финансирования составит 12,5 миллиарда рублей.

"Современный мир диктует свои правила игры, ставит перед нами новые вызовы и задачи. В этой конкурентной среде впереди окажутся те, кто выбрал правильные ориентиры, сумел построить базу для уверенного роста, опираясь прежде всего на внутренний потенциал: инвестиции в человека, воспитание и качественное образование подрастающего поколения", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева

В пресс-службе добавили, что с 2012 по 2017 годы в Чувашии построено и реконструировано 10 школ на 3675 мест, дополнительно создано более 23 тысяч мест в детских садах, открыто 47 новых детских садов на 8 тысяч мест — на эти цели было направлено 4,1 миллиарда рублей. В текущем году в республике планируется построить еще 13 детских садов.

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