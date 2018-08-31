ДОМ.РФ: новые правила долевого строительства помогут увеличить спрос на ипотеку

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Количество ипотечных кредитов на покупку нового жилья увеличится из-за вступления в силу новых правил долевого строительства, прогнозирует ДОМ.РФ.

"С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье", — отмечает ДОМ.РФ.

Основной причиной, сдерживающей развитие ипотечного кредитования новостроек, является нежелание граждан брать на себя строительные риски, поясняет ДОМ.РФ.

Доля ипотечных кредитов, выданных на покупку нового жилья, уменьшилась в первом полугодии до 29,2% с 34,2% в первом полугодии 2017 г. Доля ипотечных кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, увеличилась до 70,8%, отмечает ДОМ.РФ.

При этом в денежном выражении объем ипотеки на новостройки составил в первом полугодии 45% (выдано кредитов на 382,7 млрд руб.). Объем ипотеки на вторичном рынке вырос еще значительнее — на 82% (926,7 млрд руб.).

Количество сделок с ипотекой на вторичном рынке увеличилось из-за снижения ставок, отмечает ДОМ.РФ. Если в первом полугодии 2017 г. 30% вторичных квартир покупали с использованием ипотеки, то к августу показатель достиг 44%. Доля ипотечных сделок на первичном рынке увеличилась с 49% до 54%. «Таким образом, именно динамичный рост доли квартир, приобретаемых на вторичном рынке с помощью ипотеки, стал причиной некоторого снижения доли ипотеки, предоставляемой на покупку на новостройки в общем объеме выдачи ипотеки. Это не означает снижения количества продаж новостроек, в том числе — с помощью ипотеки», — подчеркивает ДОМ.РФ.