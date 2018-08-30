В Воронежской области частично снижена стоимость проезда в пригородных поездах

В рамках пилотного проекта АО «Пригородная пассажирская компания „Черноземье“, а также в целях развития предоставляемых транспортных услуг в пригородном сообщении с 1 сентября 2018 года для пассажиров, осуществляющих проезд в пригородных поездах на расстояние от 11 до 50 км, снижена стоимость проезда в пригородных поездах по территории Воронежской области по разовым и абонементным билетам.

Как сообщила пресс-служба компании, расчет стоимости проезда установлен следующим порядком:

— за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки — в размере 21 руб. за одну поездку;

— за каждый последующий километр после 10-го до 50-го (включительно) — в размере 2,10 руб. за один километр пути.

Стоимость проезда пассажиров, осуществляющих проезд за полную стоимость, округляется до целых рублей: суммы менее 0,5 руб. не учитываются, а 0,5 руб. и более увеличиваются до целых рублей.

Олег Столбецов