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В Воронежской области частично снижена стоимость проезда в пригородных поездах
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В Воронежской области частично снижена стоимость проезда в пригородных поездах 

КурскТВ 1 час назад
Фото: КурскТВ
В рамках пилотного проекта АО «Пригородная пассажирская компания „Черноземье“, а также в целях развития предоставляемых транспортных услуг в пригородном сообщении с 1 сентября 2018 года для пассажиров, осуществляющих проезд в пригородных поездах на расстояние от 11 до 50 км, снижена стоимость проезда в пригородных поездах по территории Воронежской области по разовым и абонементным билетам.
Как сообщила пресс-служба компании, расчет стоимости проезда установлен следующим порядком:
— за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки — в размере 21 руб. за одну поездку;
— за каждый последующий километр после 10-го до 50-го (включительно) — в размере 2,10 руб. за один километр пути.
Стоимость проезда пассажиров, осуществляющих проезд за полную стоимость, округляется до целых рублей: суммы менее 0,5 руб. не учитываются, а 0,5 руб. и более увеличиваются до целых рублей.
Олег Столбецов
Фото: Яндекс Картинки
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