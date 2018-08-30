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Минсельхоз одобрил 93% заявок на льготные кредиты для аграриев
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Минсельхоз одобрил 93% заявок на льготные кредиты для аграриев 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство сельского хозяйства одобрило 93% поданных заявок на льготное кредитование сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
«В 2018 году по данной программе (льготного кредитования. — RNS) предусмотрено государственное финансирование в размере 54,9 млрд рублей. По состоянию на 28 августа одобрено более 13 тыс. заявок на сумму свыше 992 млрд рублей — суммарный размер субсидий по ним составляет 20,88 млрд рублей. Уровень одобрения заявок со стороны Минсельхоза России составил 93%», — говорится в сообщении.
Минсельхоз также отметил, что ведомство прорабатывает увеличение лимитов по инвесткредитам на 890 млн рублей и на 3,67 млрд рублей по краткосрочным кредитам.
«С учетом высокого спроса аграриев на данный инструмент поддержки региональными органами АПК представлена информация о дополнительной потребности в субсидиях в размере 4,56 млрд рублей. В связи с этим Минсельхозом России прорабатывается увеличение лимитов по инвестиционным кредитам на 0,89 млрд рублей, а по краткосрочным — на 3,67 млрд рублей», — говорится в сообщении.
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