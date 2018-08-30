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Технадзор за ремонтом нижегородского кремля будет стоить 320 тыс. рублей
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Технадзор за ремонтом нижегородского кремля будет стоить 320 тыс. рублей 

Rambler News Service 47 минут назад
Управделами правительства Нижегородской области выбрало подрядчика на проведение технадзора ремонтных работ по ликвидации ущерба на стенах и башнях кремля, причиненного ураганом. В итоге контракт заключили с местной компанией на сумму 320 тыс. руб., пишет Newsnn.ru со ссылкой на портал госзакупок.
При этом начальная цена контракта составляла 444 тыс. руб., в ходе торгов она снизилась на 28%.
Технадзор будет проводиться за ремонтом на объекте «Ансамбль кремля. Стены и башни 1500-1511гг.», который является памятником истории и культуры федерального значения.
Ранее контракт на выполнение ремонтных работ после урагана на этом объекте был заключен с другой компанией на сумму 44,89 млн руб. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.
Издание отмечает, что от урагана в Нижегородской области 30 мая снесло крыши нескольких башен кремля.
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