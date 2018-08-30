Технадзор за ремонтом нижегородского кремля будет стоить 320 тыс. рублей

Управделами правительства Нижегородской области выбрало подрядчика на проведение технадзора ремонтных работ по ликвидации ущерба на стенах и башнях кремля, причиненного ураганом. В итоге контракт заключили с местной компанией на сумму 320 тыс. руб., пишет Newsnn.ru со ссылкой на портал госзакупок.

При этом начальная цена контракта составляла 444 тыс. руб., в ходе торгов она снизилась на 28%.

Технадзор будет проводиться за ремонтом на объекте «Ансамбль кремля. Стены и башни 1500-1511гг.», который является памятником истории и культуры федерального значения.

Ранее контракт на выполнение ремонтных работ после урагана на этом объекте был заключен с другой компанией на сумму 44,89 млн руб. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Издание отмечает, что от урагана в Нижегородской области 30 мая снесло крыши нескольких башен кремля.