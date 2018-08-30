Международные резервы РФ выросли за неделю на $4,9 млрд

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Международные резервы России (МРР) выросли за неделю на $4,9 млрд, или на 1,1%, до $457,1 млрд с $452,2 млрд на 17 августа после сокращения на $5,4 млрд за предыдущую неделю, сообщил сегодня Банк России

Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% и по состоянию на 24 августа составили $457,1 млрд с $452,2 млрд на 17 августа.

"Объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил $457,1 млрд, увеличившись за неделю на $4,9 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — отмечается в комментарии ЦБ.

МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России . МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом , МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

В кризисный 2014 г. объем МРР сократился на $125 млрд с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г. В 2015 г. МРР уменьшились на 4,5% (на $17,46 млрд) с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимального значения МРР достигли в августе 2008 г. — $598 млрд В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).