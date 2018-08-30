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Как учесть повышение НДС-ставки в госконтракте
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Как учесть повышение НДС-ставки в госконтракте 

Время бухгалтера 30 минут назад
С января будущего года ставка НДС будет увеличена на 2 процента. Такие новшества внесены в НК РФ Законом № 303-ФЗ. При этом исключений в отношении товаров, работ и услуг, поставляемых в рамках госконтрактов, не предусмотрено. Вместе с тем Законом № 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта его цена фиксируется на весь срок действия. Но есть исключения:
цена заключенного контракта составляет либо превышает размер цены, установленный постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186; исполнение контракта невозможно по независящим от сторон обстоятельствам без коррекции его условий.
Таким образом, цену контракта можно изменить в связи с указанными выше налоговыми новшествами.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Минфина РФ от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 «По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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