Россияне начали влезать в долги ради покупки подержанного жилья

На российском вторичном рынке недвижимости выросло количество сделок с привлечением ипотеки. Показатель вырос за год с 30 до 44 процентов. Об этом говорится в материалах ипотечного регулятора ДОМ.РФ (есть в распоряжении «Дома»).

Причиной роста сделок с ипотекой на вторичном рынке в ДОМ.РФ называют активное снижение ставок и рост доступности кредитов на жилье. Доля ипотечных сделок на первичном рынке растет более скромными темпами: за год показатель увеличился с 49 до 54 процентов.

По данным регулятора, дефицит современного жилья в российских городах формирует следующую структуру рынка недвижимости: на одну сделку в новостройке приходится три-четыре сделки со вторичным жильем.

В ДОМ.РФ отмечают, что основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек остается нежелание граждан брать на себя строительные «С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье», — отмечается в материалах регулятора.