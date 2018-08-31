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Россияне начали влезать в долги ради покупки подержанного жилья
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Россияне начали влезать в долги ради покупки подержанного жилья 

dom.lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
На российском вторичном рынке недвижимости выросло количество сделок с привлечением ипотеки. Показатель вырос за год с 30 до 44 процентов. Об этом говорится в материалах ипотечного регулятора ДОМ.РФ (есть в распоряжении «Дома»).
Причиной роста сделок с ипотекой на вторичном рынке в ДОМ.РФ называют активное снижение ставок и рост доступности кредитов на жилье. Доля ипотечных сделок на первичном рынке растет более скромными темпами: за год показатель увеличился с 49 до 54 процентов.
По данным регулятора, дефицит современного жилья в российских городах формирует следующую структуру рынка недвижимости: на одну сделку в новостройке приходится три-четыре сделки со вторичным жильем.
В ДОМ.РФ отмечают, что основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек остается нежелание граждан брать на себя строительные «С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье», — отмечается в материалах регулятора.
Ранее в августе 2018-го аналитики ИРН.ру выступили с прогнозом о возможном повышении ипотечных ставок. Причиной, по их мнению, могут стать американские санкции в отношении госдолга и банков РФ. Изменение уровня доходности государственных облигаций приведет к росту ключевой ставки Центробанка и, следовательно, к увеличению ставок по кредитам населению, в том числе, по ипотеке. По мнению аналитиков, в случае введения новых санкций ипотека в России начнет дорожать уже осенью 2018 года.
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