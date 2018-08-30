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Банк «Форштадт» снизил ставки по рублевым вкладам
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Банк «Форштадт» снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 6 минут назад
«Сберегай» (от 100 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) открывается под 5,1—6,2% годовых (ранее — под 5,4—6,7%). Проценты ежеквартально капитализируются и могут выплачиваться вкладчику.
«Дополняй» (от 100 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) можно положить под 5—6% годовых (до этого — под 5,2—6,5%). Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются.
Продуктовый виджет
Доходность «Управляй» (от 100 тыс. рублей на один год) составляет 5% годовых (вместо 5,3%). Предусмотрено пополнение и частичное расходование средств. Выплата процентов происходит ежемесячно.
«VIP» (от 3 млн рублей на полтора года) привлекается под 6,5% годовых (ранее — под 7%). Вклад пополняемый. Также возможно совершение расходных операций. Проценты ежемесячно капитализируются.
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