Владивосток оказался в антилидерах по ставкам за аренду жилья

Впереди только Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты ЦИАН провели исследование рынка арендного жилья в крупнейших городах России по состоянию на август 2018 года.

По итогам первого полугодия 2018 года ставки на однокомнатные квартиры по 37 крупным городам РФ повысились на 2,5%: с 22,1 тыс. руб. /мес. в августе 2017 года до 22,6 тыс. руб. /мес. в августе 2018 года.

Так, Владивосток занял четвертое место в топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на однокомнатные квартиры в августе 2018: средняя ставка в краевом центре составила 18,4 тыс. рублей, что на 5,8% ниже августа 2017 года. Впереди оказались Хабаровск (18,8 тыс.), Санкт-Петербург (25,2) и Москва (32,4).

Что касается аренды двухкомнатных квартир, то Владивосток в антирейтинге на третьем месте (28,3 тыс. рублей) после Санкт-Петербурга (39,7) и Москвы (45,4). То же и про двухкомнатные квартиры: снять такое жилье во Владивостоке можно было в среднем за 41 тыс. рублей.