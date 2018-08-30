У тещи главы пенсионного фонда России нашли дачу за 400 миллионов рублей

Как отметили расследователи, на участке в 33 сотки в поселке Николино на Рублевке расположен дом площадью 617 квадратных метров и гараж в 128 квадратных метров. Кроме того, рядом с участком родственницы главы пенсионного фонда строит дом Борис Ротенберг

Помимо этого, расследование показало, что семья Дроздова владеет имуществом в общей сложности почти на миллиард рублей. У главы ПФР есть задекларированная семикомнатная квартира на Патриарших прудах, и две квартиры, которые принадлежат матери и тестю Дроздова рядом с Садовым кольцом на Долгоруковской. При этом официальная зарплата Дроздова составляет около 340 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в середине августа Алексей Навальный провел расследование, в котором рассказал об огромной квартире стоимостью около 230 миллионов рублей 82-летней матери спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина , который большую часть своей карьеры был госслужащим и не мог заниматься бизнесом.

Позже председатель ГД объяснил наличие квартиры тем, что его мать Лидия Барабанова с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании «Солнечные продукты», а в 2007 году он решил продать эти доли своему партнеру Владиславу Бурову и получить за общий пакет около 200 миллионов долларов, Барабанова из этих денег получила около половины. Володин сказал, что не знает точной суммы, которую заплатила за жилье его мать, но заявил, что она стоила значительно дешевле, чем названная Навальным сумма.

Корреспондент ИА «Свободные новости» обратил внимание на публикацию в одном из саратовских СМИ, котороеинформировало, что деньги от продажи акций Володин получил двумя траншами в 2008 и в 2009 годах. В общей сложности, согласно декларациям политика, сумма составила 592 миллиона рублей (около 20,15 миллиона долларов США по тогдашнему курсу валюты).

Тверской суд Москвы, 27 августа, арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. На 9 сентября сторонники Навального планируют массовые протестные акции против повышения пенсионного возраста.