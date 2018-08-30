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Суд признал банк «Воронеж» банкротом
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Суд признал банк «Воронеж» банкротом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом лишившийся в июне лицензии банк «Воронеж», у которого ЦБ РФ выявил операции, направленные на вывод активов путем приобретения неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости с ущербом на сумму более 7,6 миллиарда рублей, сообщает в четверг суд.
Банк России с 15 июня отозвал лицензию у банка «Воронеж». Как сообщал регулятор, в результате проведения банком «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
Центробанк 13 июля обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка «Воронеж» банкротом. Решение выносилось 30 августа.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в сообщении.
Как сообщал ЦБ РФ в начале августа, активы банка по результатам обследования составили 1,444 миллиарда рублей, обязательства — 5,114 миллиарда рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляла 3,67 миллиарда рублей.
ЦБ РФ 10 августа объявил, что в ходе проверки банка «Воронеж» выявил у него операции, направленные на вывод активов путем приобретения неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости с ущербом на сумму более 7,6 миллиарда рублей.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июне сообщило, что выплаты вкладчикам банка «Воронеж» составят около 4,3 миллиарда рублей, их осуществит Сбербанк. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.
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