«Лукойл» обошел Сбербанк по капитализации

«Лукойл» обошел Сбербанк по капитализации, став таким образом второй самой дорогой компанией России, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 17:08 по московскому времени стоимость обыкновенных акций «Лукойла» увеличилась на 1,46% и составила 4,7 тыс. рублей за бумагу. Капитализация компании составила 4,016 трлн рублей.

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка по состоянию на 17:08 мск снизилась на 2,79% — до 178,38 рублей за бумагу, стоимость привилегированных акций Сбербанка снизилась на 2,23% — до 156,95 руб. за бумагу. Капитализация Сбербанка (с учетом префов) составила 4,010 трлн рублей.

Сегодня «Лукойл» объявил о начале программы buyback, в рамках которой планируется приобрести 44 млн обыкновенных акций компании на общую сумму до $3 млрд рублей. Программа обратного выкупа акций продлится с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций будет осуществляться 100% дочерней компанией Lukoil Securities Limited.