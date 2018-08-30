Приставы устроят распродажу в Калуге

17 сентября в Калуге состоится аукцион, на котором будет продана недвижимость, арестованная за долги судебными приставами. В списке, опубликованном пресс-службой УФССП по Калужской области, — квартиры, земельные участки, дома и комнаты. Самая высокая стартовая цена заявлена на квартиру в Обнинске на Калужской улице площадью 69,5 квадратных метра. Торги начнутся с суммы 3 миллиона 647 тысяч рублей. Сумма задатка составит 182 тысячи 393 рубля. За квартиру в Людинове площадью 30,9 квадратных метра назначили саму низкую начальную цену — 435 тысяч рублей. За нее нужно будет внести задаток в 21 тысячу 794 рублей. С молотка пойдут и три калужские квартиры — на Советской улице, на площади Победы и на Светлой улице. Их стартовые цены — 1 миллион 118 тысяч, 1 миллион 773 тысячи и 1 миллион 330 тысяч рублей соответственно. Самым дорогим лотом аукциона станет земельный участок в полтора квадратных километра с расположенным на нем трехэтажным домом в деревне Софьинка Жуковского района. Стартовая цена лота — 12 миллионов 523 тысячи рублей.