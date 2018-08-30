Ещё
Приставы устроят распродажу в Калуге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.28
79.41
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.40
–0.15 Золото
1200.04
–0.42 РТС
1080.11
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1658
+0.0281
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Приставы устроят распродажу в Калуге 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
17 сентября в Калуге состоится аукцион, на котором будет продана недвижимость, арестованная за долги судебными приставами. В списке, опубликованном пресс-службой УФССП по Калужской области, — квартиры, земельные участки, дома и комнаты. Самая высокая стартовая цена заявлена на квартиру в Обнинске на Калужской улице площадью 69,5 квадратных метра. Торги начнутся с суммы 3 миллиона 647 тысяч рублей. Сумма задатка составит 182 тысячи 393 рубля. За квартиру в Людинове площадью 30,9 квадратных метра назначили саму низкую начальную цену — 435 тысяч рублей. За нее нужно будет внести задаток в 21 тысячу 794 рублей. С молотка пойдут и три калужские квартиры — на Советской улице, на площади Победы и на Светлой улице. Их стартовые цены — 1 миллион 118 тысяч, 1 миллион 773 тысячи и 1 миллион 330 тысяч рублей соответственно. Самым дорогим лотом аукциона станет земельный участок в полтора квадратных километра с расположенным на нем трехэтажным домом в деревне Софьинка Жуковского района. Стартовая цена лота — 12 миллионов 523 тысячи рублей.
Калуга 24: последние новости
Пиво и водка увеличили доходы бюджета на 269 миллионов рублей Детский центр на месте рынка будет детским на 40 процентов Средняя зарплата в Калуге снизилась на 2,3 процента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубли ждет тотальное изменение59
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах15
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину66
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение