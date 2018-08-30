ЦБ: банки с начала года выдали почти 800 тыс. ипотечных кредитов

Банки за семь месяцев 2018 года выдали почти 785 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 трлн рублей. ОБ этом сообщается в пресс-релизе регулятора

В июле банк выдали 112 тыс. ипотечных кредитов — на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Сумма выданных кредитов составила 246 млрд рублей, что на 59% больше, чем за июль прошлого года.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в июле рублевому ипотечному кредитованию составила 9,57% годовых.

Задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 августа 2018 года составила 5,9 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась на 24%.

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