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ЦБ: банки с начала года выдали почти 800 тыс. ипотечных кредитов
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ЦБ: банки с начала года выдали почти 800 тыс. ипотечных кредитов 

Банки.ру 9 минут назад
Банки за семь месяцев 2018 года выдали почти 785 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 трлн рублей. ОБ этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
В июле банк выдали 112 тыс. ипотечных кредитов — на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Сумма выданных кредитов составила 246 млрд рублей, что на 59% больше, чем за июль прошлого года.
Средневзвешенная процентная ставка по выданным в июле рублевому ипотечному кредитованию составила 9,57% годовых.
Задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 августа 2018 года составила 5,9 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась на 24%.
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