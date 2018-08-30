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ЦБ: Средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в июле выросла впервые с января, до 9,57%
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ЦБ: Средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в июле выросла впервые с января, до 9,57% 

Прайм + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года — до 9,57%, сообщает ЦБ РФ.
В июне ставка достигла минимума и составила 9,48%, предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 9,56%. В апреле средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,57%, в марте — 9,64%, в феврале — 9,75%, в январе — 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.
"Средневзвешенная процентная ставка по выданным в июле рублевым ИЖК составила 9,57% годовых", — говорится в сообщении.
В январе-июле банки выдали гражданам более 785 тысяч ИЖК на сумму свыше 1,5 триллиона рублей. Как отмечает регулятор, только в июле благодаря благоприятной конъюнктуре рынка ипотеки банки предоставили 122 тысячи рублевых кредитов на сумму 246 миллиардов рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 44% и 59% соответственно.
Совокупная задолженность по ИЖК на 1 августа составила 5,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24%.
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