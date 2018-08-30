Российские банки в январе-июле увеличили выдачу ипотечных кредитов в 1,7 раза

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Российские банки в январе — июле 2018 года выдали более 785 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России

В том числе в июле банки выдали 122 тыс. рублевых кредитов на сумму 246 млрд рублей, что превысило показатели июля 2017 года на 44% и 59% соответственно.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в июле рублевым ипотечным кредитам составила 9,57% годовых.

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам на 1 августа 2018 года составила 5,9 трлн рублей, что на 24% больше, чем годом ранее.