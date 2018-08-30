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Мэр Москвы утвердил отчет об исполнении бюджета столицы за I полугодие 2018 г.
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Мэр Москвы утвердил отчет об исполнении бюджета столицы за I полугодие 2018 г. 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении отчета об исполнении столичного бюджета за I полугодие 2018 г. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Утвердить отчет об исполнении бюджета Москвы за I полугодие 2018 г.», — говорится в документе.
Согласно документу объем поступивших доходов в бюджет столицы составил 1 трлн 84 млрд 255 млн 290 тыс. 671,51 руб. Налоговые и неналоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 трлн 61 млрд 265 млн 923 тыс. 303,45 руб.
Профицит исполнения городского бюджета составил 169 млрд 357 млн 834 тыс. 586,19 руб.
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