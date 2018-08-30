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Собянин утвердил отчет об исполнении бюджета столицы за первое полугодие 2018 года
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Собянин утвердил отчет об исполнении бюджета столицы за первое полугодие 2018 года 

Москва24 22 минуты назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении отчета об исполнении столичного бюджета за первое полугодие 2018 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Утвердить отчет об исполнении бюджета Москвы за первое полугодие 2018 года", — сообщается в документе.
По данным документа объем поступивших доходов в столичную казну составил 1 триллион 84 миллиардов 255 миллионов 290 тысяч 671,51 рублей. В свою очередь, налоговые и неналоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 триллиона 61 миллиарда 265 миллионов 923 тысяч 303,45 рублей.
Профицит исполнения городского бюджета составил 169 миллиардов 357 миллионов 834 тысяч 586,19 рублей.
Ранее Сергей Собянин рассказал о комплексе мер поддержки москвичей в рамках планирующихся изменений в пенсионной системе.
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