Собянин утвердил отчет об исполнении бюджета столицы за первое полугодие 2018 года

Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении отчета об исполнении столичного бюджета за первое полугодие 2018 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы

"Утвердить отчет об исполнении бюджета Москвы за первое полугодие 2018 года", — сообщается в документе.

По данным документа объем поступивших доходов в столичную казну составил 1 триллион 84 миллиардов 255 миллионов 290 тысяч 671,51 рублей. В свою очередь, налоговые и неналоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 триллиона 61 миллиарда 265 миллионов 923 тысяч 303,45 рублей.

Профицит исполнения городского бюджета составил 169 миллиардов 357 миллионов 834 тысяч 586,19 рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о комплексе мер поддержки москвичей в рамках планирующихся изменений в пенсионной системе.